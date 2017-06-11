Следствие просит суд арестовать топ-менеджера «Роснано» Горькова

Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос об аресте топ-менеджера «Роснано» Андрей Горькова, задержанного в субботу по подозрению в злоупотреблении полномочиями. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева. Она уточнила, что заседание начнется в 12.30 мск.

По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 г. вопреки установленному порядку размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в размере от 460 до 740 млн руб. в Смоленском банке под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

В декабре 2014 г. банк лишился лицензии, в связи с чем АО «Роснано» потеряло более 738 млн руб. При этом из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб. Горьков был задержан в Москве после приобретения им билета для вылета за рубеж.