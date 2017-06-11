Украина может начать импортировать газ из Норвегии с 2022 года

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский сообщил, что с 2022 г. Киев может начать импортировать газ из Норвегии. «Прямой поток норвежского газа на Украину — теперь реальность, с 2022 г. Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб», — написал он в Facebook.

С ноября 2015 г. Украина перестала закупать российский газ. В прошлом году транзит российского газа через Украину составил 82,2 млрд куб. м, общие поставки в Европу — рекордные 179 млрд куб. м. В Европу «Газпром» поставляет по трем маршрутам: через Украину, по газопроводу через Белоруссию и Польшу и по трубе «Северный поток» через Балтийское море.

В 2019 г. истекает договор на транзит с Украиной, в этом же году «Газпром» планирует достроить газопровод «Северный поток – 2». Ранее «Газпром» заявлял о возможности полностью прекратить транзит через Украину.