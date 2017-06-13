Владельца «Корчмы Тарас Бульба» обвинили в неуплате 650 млн рублей налогов

Бенефициару сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 650 млн руб. Это «Интерфаксу» сообщила представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова. Обвиняемый, по ее словам, находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, с января 2011 г. по март 2014 г. Бейлован, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, работающих под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», ради уклонения от уплаты налогов неправомерно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу. «В ходе расследования уголовного дела следователи установили сумму неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в общем размере более 650 млн руб.», - сказала Иванова. Следствие принимает меры по возвращению бюджету причиненного ущерба.

В августе 2014 г. оперативники Главного управления МВД по Москве изъяли документы и оборудование в управляющей компании сети – «Управляющая компания – сеть 10» и одного из ресторанов – ООО «Престиж» и обнаружили в электронных файлах финансовые показатели компаний, которые якобы подтверждали неучтенный доход, говорится в решении суда. Получив материалы, налоговая провела свои проверки в отношении 15 юрлиц, управляющих ресторанами. После проверок налоговая доначислила налоги, пени и штрафы в целом почти на 1 млрд руб., говорится в решении суда, о котором стало известно в июне 2016 г. В решении суда в качестве доказательства приводились фрагменты из электронной переписки сотрудников «Корчмы». Белойван тогда отмечал, что в суде приведены показания четырех-пяти бывших сотрудников ресторанов, с которыми были конфликты, а противоположные показания действующих и бывших сотрудников налоговики не учли .