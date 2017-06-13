BP: 2016 год принес историческое падение потребления угля

Мировое потребление угля в 2016 г. упало на 1,7% - это исторически рекордный темп падения - на фоне сокращения спроса на энергетический уголь в большинстве стран мира, говорится в ежегодном докладе BP о глобальных тенденциях в энергетическом секторе. В предыдущее десятилетие потребление угля росло среднегодовыми темпами в 1,9%.

Даже в Китае, крупнейшем мировом потребителе угля, потребление снизилось на 1,6% в прошлом году, до минимума за 6 лет. В США зафиксировано снижение по итогам четвертого года подряд. Показатель уменьшился на всех континентах, кроме Африки. Германия, крупнейший в Европе потребитель угля, снизила использование на 4,3%. В Великобритании спрос рухнул на 52,5%.

«Причиной изменения тенденции являются долгосрочные структурные факторы, - заявил старший экономист BP Спенсер Дейл. - Эти факторы включают в себя большую доступность и конкурентоспособность природного газа и возобновляемых источников электроэнергии в сочетании с растущим давлением со стороны правительств и общественности на компании, с тем чтобы они отказались от угля в пользу более экологически чистых видов топлива».

По словам эксперта, мировые выбросы углекислого газа, увеличивавшиеся среднегодовыми темпами в 2,5% в 10 лет по 2013 г., не меняются в последние три года. Главным образом это отражает «снижение выбросов углекислого газа на единицу ВВП», однако дополнительным фактором являются пониженные темпы роста мировой экономики, добавил он.

Потребление нефти в мире в прошлом году выросло на 1,6%, говорится отчете BP. В Индии показатель вырос на 7,8%, в Китае - на 3,3%. В странах ОЭСР спрос повысился на 0,9% после снижения среднегодовыми темпами в 0,9% за предыдущее десятилетие.