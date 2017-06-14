Турция отменила инспекцию мясных предприятий России

Турция отменила инспекцию мясных предприятий России, сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором 13 июня в Москве, стороны должны были обсудить вопросы ветеринарии и фитосанитарии. После встречи турецкие инспекторы планировали провести проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях.

«Встреча не состоялась, потому что они передумали. Они даже визы делать не стали, инспекции тоже не будет», - сказала Мелано.

Она пояснила, что пока переговоров о назначении новой даты визита турецкой делегации не планируется.

В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Под запретом остались томаты. Кроме того, сохранились ограничения Россельхознадзора на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.