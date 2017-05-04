Турция хочет подписать с Россией договор о свободной торговле

Анкара намерена подписать с Москвой договор о свободной торговле в кратчайшие сроки, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. Как передает «Прайм», он сказал это телеканалу NTV. Министр объявил о начале нового партнерства двух стран после переговоров в Сочи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые Зейбекчи назвал успешными. «Теперь мы ускорим отношения между Турцией и Евроазиатским экономическим союзом, а также ускорим подписание договора о свободной торговле между Турцией и Россией», - сказал Зейбекчи.

После переговоров в Сочи 3 мая президент Владимир Путин и президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщили, что договорились о снятии всех ранее введенных ограничений в торговле. Снимаются «все секторальные ограничения, связанные с конкретными отраслями, рабочей силой и сельхозпродукцией, кроме томатов», передал «Интерфакс» слова вице-премьера Аркадия Дворковича. Турция тоже снимет запреты: на российское зерно, подсолнечное масло и ряд других товаров. Эмбарго на помидоры может продлиться минимум 3–5 лет, отметил Дворкович. Остальные запреты будут сняты синхронно обеими сторонами в течение нескольких дней, уточнил вице-премьер. Путин объяснил, что с момента введения эмбарго ситуация с производством томатов изменилась: российские компании инвестировали в производство помидоров и им нужно время, чтобы окупить инвестиции. Поэтому турецкие помидоры в ближайшее время поставляться в Россию не будут, объяснил Путин.

Турция с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые могут беспошлинно ввозить в эту страну пшеницу, кукурузу, подсолнечный шрот, бобовые и подсолнечное масло. С этого момента пошлина для российских экспортеров кукурузы и пшеницы составила 130%, риса – 45%, шрота – 13,5%, бобовых – 9,7%, подсолнечного масла – 36%. С 4 мая эта пошлина снова отменена.