Эрдоган призвал Москву снять все торговые ограничения для полной нормализации отношений

Руководство Турции считает необходимым, чтобы Россия срочно и полностью сняла все ограничения в сфере торговли, тогда торговый оборот между странами может достичь $100 млрд. Как передает ТАСС, это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре перед вылетом в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Мы хотим, чтобы это произошло, мы с господином Путиным прилагаем большие усилия для решения существующих вопросов и для возвращения отношений на прежний уровень», - сказал он.

Еще одной темой переговоров в Сочи станет Сирия, сказал Эрдоган. По его словам, и Россия и Турция стремятся к политическому решению сирийского кризиса. Это сообщает Daily Sabah. Это издание и Hurriyet пишут, что сирийская тема будет основной на встрече двух президентов.

Остающиеся ограничения со стороны России Эрдоган назвал «самым большим препятствием» перед эффективным развитием торговых отношений». «Ранее наши министры обсуждали тему снятия санкций, я с Путиным буду это обсуждать. Снятие ограничений - самое главное условие для достижения $100 млрд торгового баланса», - сказал он. По словам президента, Турция «стремится сбалансировать торгово-экономическое сотрудничество с Россией» из-за того, что импортно-экспортный баланс все еще в пользу России. Он также добавил, что для эффективного развития отношений «необходимо снять и визовые ограничения».

Россия до сих пор не сняла эмбарго с некоторых видов турецкой сельхозпродукции, которая попала под запрет после ухудшения двусторонних отношений из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика. Из-за сохраняющихся ограничений Анкара исключила Россию из списка стран, которым разрешен беспошлинный ввоз в Турцию зерна и подсолнечного масла. Также в отношении граждан Турции сохраняются визовые ограничения и ограничения на право работать и вести бизнес в России.