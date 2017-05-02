Президенты России и Турции обсудят вопрос о поставке системы ПВО С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу газете Milliyet, что турецкая сторона продолжает вести с Россией переговоры «по всем темам, связанным с [комплексом ПВО] С-400, в том числе по совместному производству, цене». «Принципиально мы договорились, но по техническим вопросам сказать ничего не могу, – добавил министр. – Мы бы хотели купить их [системы ПВО] у НАТО, но они не продемонстрировали движения в этом направлении» (цитата по ТАСС). Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что эта тема будет обсуждаться во время встречи Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, которая намечена, как объявил Кремль в пятницу, на 3 мая. Впервые о переговорах по покупке Турцией дальнобойной российской системы ПВО С-400 официальные лица двух стран заговорили осенью прошлого года.

Другая российская система ПВО – C-300В – участвовала наряду с американским комплексом Patriot компании Raytheon и европейским SAMP-T консорциума Eurosam в длившемся много лет тендере T-LORAMIDS, однако в 2014 г. победа неожиданно была присуждена китайскому комплексу HQ-9 корпорации СPIMEC – ухудшенной копии российского С-300П – под предлогом лучшего предложения в сфере передачи технологий. Но американцы, не смирившись с поражением, пригрозили заморозить ряд военно-технических проектов с Турцией в рамках НАТО, и это решение было фактически отменено.

С-400 против Турции После того как турецкие ВВС в ноябре 2015 г. сбили российский бомбардировщик Су-24, на сирийской авиабазе Хмеймим была развернута система С-400. В Минобороны пообещали уничтожать «все цели, представляющие для боевой авиации России потенциальную опасность».

Нынешняя попытка России и Турции договориться о поставке систем ПВО большой дальности выглядит ближе к фактической реализации, чем история с китайским предложением, полагает соавтор книги «Турецкая военная машина: сила и слабость» Михаил Барабанов из Центра анализа стратегий и технологий. Это своего рода жест Турции в отношении Запада после попытки переворота в июле 2016 г., в ходе которой, как считают турецкие власти, их союзники по НАТО не оказали должной поддержки Эрдогану.

Закупка таких мощных и современных систем ПВО, если она состоится, станет первой в истории отношений между Россией и странами НАТО (если не считать поставку Кипру в конце 1990-х гг. комплекса С-300, позже переданного под контроль армии Греции), говорит человек, близкий к российскому Минобороны, поэтому ясно, что политические факторы в таком решении играют первостепенную роль. О количестве систем, которые может купить Турция, говорить пока рано, но о единичном комплексе речь вряд ли идет, поскольку Турции необходимо прикрыть как минимум две территории – обширную стамбульскую агломерацию и столицу Анкару, поясняет собеседник. Системы С-400 были проданы до сих пор только Китаю по контракту 2014 г. на сумму около $2 млрд, а в 2016 г. во время визита Путина в Дели было объявлено о планах продать пять таких систем Индии, но контракт еще не заключен. По мнению человека, близкого к Минобороны, в случае с Турцией речь вряд ли идет о сделке стоимостью менее $2 млрд.