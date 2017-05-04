Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Россия отстояла томатный суверенитет

Россия и Турция прекратили торговую войну

Но эмбарго на поставку помидоров из Турции останется еще на несколько лет

Екатерина Бурлакова

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