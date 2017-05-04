Агропром Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Россия отстояла томатный суверенитет Россия и Турция прекратили торговую войну Но эмбарго на поставку помидоров из Турции останется еще на несколько лет 04 мая 00:11 Екатерина Бурлакова / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Торговая война между Россией и Турцией завершена Alexander Nemenov / AFP «Мы договорились, что все ограничения снимаем», – передал «Интерфакс» слова президента России Владимира Путина после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась в Сочи 3 мая. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров