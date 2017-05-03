Турция снимет ограничения на поставку российского зерна

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил о том, что снятие ограничений на поставку продовольствия в Турцию включает, в том числе, российское зерно.

«Мы договорились о комплексном решении, что все индивидуальные ограничения с обеих сторон снимаются», - сказал он по итогам переговоров президентов России и Турции. По его словам, будут сняты «все секторальные ограничения, связанные с конкретными отраслями, рабочей силой и сельхозпродукцией, кроме томатов».

«То же самое касается всех ограничений с турецкой стороны. Прежде всего, турецких ограничений на российское зерно, подсолнечное масло и на ряд других товаров», - добавил он.

По словам Дворковича, существуют нюансы по срокам, когда и что делать. «Потому что что-то можно сделать за один день, что-то за неделю, что-то за месяц, но в целом все ограничения, кроме общего визового режима и специальной договоренности по томатам, которой ещё предстоит достигнуть, снимаются», - пояснил он.