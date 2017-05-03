Отношения между Россией и Турцией вернулись к норме – Путин

Российский президент Владимир Путин считает, что отношения между Россией и Турцией восстановились после кризиса и вернулись к нормальному состоянию.

«Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытание на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию», - заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, они с Эрдоганом также обсудили вопросы снятия ограничений и барьеров в торговле, стороны коснулись возможности перехода к расчетам в национальных валютах.

«Особое внимание уделили взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты», - сказал Путин.

По его словам, важно обеспечить безопасность туристов из России в Турции.