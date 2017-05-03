Россия и Турция снимут экономические ограничения

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции после почти трехчасовых переговоров в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил о снятии всех ограничений в экономических отношениях двух стран. Правда, некоторые из этих ограничений не снимут сразу.

«Вы спросили, когда можно будет говорить о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты: об этом можем сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями», - сказал Путин (цитата по «Интерфаксу») .

«Мы договорились, что мы все эти ограничения снимаем, но мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано с производством тех самых томатов, о которых вы сказали. Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», - заключил он.

Визы для граждан Турции также не отменят, пока спецслужбы России и Турции не наладят должное взаимодействие. По всем остальным пунктам ограничения будут сняты, уточнил российский президент.

Ограничения на томаты могут сохраниться еще на 3-5 лет: именно за это время можно рассчитаться с кредитами, добавил после пресс-конференции вице-премьер Аркадий Дворкович. Снятие ограничений на поставку продовольствия в Турцию включает и российское зерно, уточнил он, хотя есть нюансы по срокам.

Томаты против пшеницы

О том, что Россия не намерена открывать свой рынок томатов, в том числе для Турции, в апреле заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По его словам, это позиция правительства, и она принципиальна. «Развитие овощеводства в последние годы – это наш престиж, мы вовлекли сотни предпринимателей в этот бизнес, и у нас есть реальная возможность в течение трех – максимум пяти лет полностью закрыть дефицит по овощам», – сказал министр телеканалу «Россия 24».

Эмбарго на поставку некоторых продуктов из Турции действует с 1 января 2016 г. Россия постепенно снимала запрет, но для основных – томатов и огурцов – он действует. В 2015 г. Турция поставила в Россию около 340 000 т помидоров на сумму около $260 млн, а также 34 000 т огурцов на сумму около $26,6 млн (данные Туркстата). На Россию в 2015 г. приходилось свыше 60% турецкого экспорта помидоров и более половины экспорта огурцов.

Турецкие экспортеры рассчитывали на открытие российского рынка, прежде всего помидоров, но этого не произошло. С 15 марта по их инициативе российские пшеница, кукуруза, масло и др. могут поставляться после уплаты фактически запретительной пошлины импортером. По зерновым Турция – второй после Египта покупатель и основной потребитель продовольственной пшеницы. Потери, которые Россия может понести в связи с ограничением поставок, оценивались в $1,3–1,5 млрд.

18 апреля Дворкович встретился с вице-премьером Турции Мехметом Шимшеком и министром экономики Нихатом Зейбекчи. Стороны решили снимать ограничения, сообщала пресс-служба правительства, но про помидоры не упоминалось.