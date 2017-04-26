Четыре авиакомпании подали заявки на допуск к регулярным рейсам в Турцию

Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Хоть чартерным, хоть регулярным

Заявки в Росавиацию на допуск к регулярным перевозкам в Турцию подали «Азур эйр», «Икар», «Роял флайт» и «Северный ветер» (см. врез), сказано в материалах для межведомственной комиссии при Минтрансе – они опубликованы в апреле 2017 г. на сайте Росавиации. Авиакомпании подают заявки на допуск к чартерным или регулярным международным рейсам в первые семь рабочих дней каждого месяца, объясняет представитель Росавиации Сергей Извольский.

В российском воздушном законодательстве, продолжает Извольский, нет деления на чартерных и регулярных перевозчиков – это просто условия выполнения рейса. Регулярные рейсы выполняются в соответствии с центральным расписанием, билеты на них продает непосредственно авиаперевозчик, описывает систему Извольский. А на чартерных рейсах заказчик выкупает частично или полностью места в самолете, а авиакомпания не вправе сама продавать билеты и заключать прямые договоры перевозки с пассажирами, говорит он.

В марте и феврале 2017 г. Росавиация не одобряла заявок на полеты в Турцию, следует из материалов агентства.

Десятого апреля, в шестой рабочий день месяца, Росавиация направила авиакомпаниям телеграмму за подписью замруководителя агентства Олега Клима, в которой предупреждала о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Тогда «Ведомостям» получение документа подтвердили сотрудники трех авиакомпаний. Представитель Росавиации не комментировал ни наличие предупреждения, ни принятые впоследствии решения.

Авиатуристы Перечисленные авиакомпании – основные перевозчики крупнейших российских туроператоров с турецкими корнями: «Азур эйр» – партнер Anex Tour, «Икар» и «Северный ветер» – «Пегас туристик», а «Роял флайт» – Coral Travel.

Авиакомпании страхуются: в июле – августе 2016 г., когда были разрешены только регулярные рейсы, туроператоры и авиакомпании потеряли много времени и туристов, вспоминает топ-менеджер одного туроператора, и авиакомпании, получив предупреждение Росавиации, хотят заранее получить разрешения летать в Турцию, но не обязательно ими воспользуются.

«Азур эйр» запросила допуск на регулярные рейсы в Турцию в конце 2016 г., разрешение получила в марте 2017 г., подтверждает представительница компании Анастасия Матюшина. Сейчас «Азур эйр» хочет увеличить количество рейсов до 3–4 в неделю, следует из материалов Росавиации. На турецком направлении авиакомпания по-прежнему работает только как чартерный перевозчик, говорит Матюшина, – все места у «Азур эйр» выкупает ее стратегический партнер Аnex Tour. Если авиакомпания установит регулярное авиасообщение с Турцией, оно также будет рассчитано на турпакеты и Anex Tour останется основным партнером, уверяет Матюшина. Представитель «Роял флайт» подтвердил подачу заявки, а от других комментариев отказался. Представитель «Икара» не ответил «Ведомостям».

Обычно чартеры на 20–30% дешевле регулярных рейсов за счет полной загрузки самолета: туроператор оплачивает все места, даже если они не куплены, говорит гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Сейчас туроператоры увеличивают долю регулярных рейсов в турпакетах: если на них можно выкупать блоки мест, это напоминает чартерную систему. Возможно, авиакомпании станут продавать авиабилеты и самостоятельно: у многих россиян в Турции есть жилье, а также туристы люкс-класса обычно не летают чартерами, замечает гендиректор «Пегас туристик» Анна Подгорная.