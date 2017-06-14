Дворкович поручил доработать законопроект о налогообложении обводненных месторождений

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину совместно с отраслевыми компаниями оперативно доработать и внести в правительство законопроект, регламентирующий вопросы налогообложения нефтяной отрасли и налоговых мер стимулирования разработки обводненных месторождений. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Как сообщалось ранее, Минэнерго предлагает предоставить налоговую льготу обводненным месторождениям нефти с годовым объемом добычи в 40 млн т. Позиция министерства уже подготовлена и направлена в Минфин и правительство. Предполагается, что в течение 3-5 лет объем выпадающих доходов будет покрыт.

В апреле заместитель директора департамента добычи и переработки нефти Минэнерго Андрей Терешок сообщал журналистам, что Минэнерго планирует в ближайшие два месяца сформулировать предложение по налогообложению месторождений с обводненностью свыше 90%. В частности, отмечал он, Минэнерго не исключает, что высокообводненные месторождения с целью стимулирования отдачи от них могут быть включены в список пилотных проектов по налогу на добавленный доход.