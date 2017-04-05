Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Как помочь Самотлору

Игорь Сечин предпочитает проверенный путь льгот для Самотлора

Минфин настаивает на том, чтобы месторождение стало пилотным проектом налога на добавленный доход, решение – за президентом
Большая обводненность месторождений «Роснефти» вызывает разногласия в верхах
Большая обводненность месторождений «Роснефти» вызывает разногласия в верхах
Andrey Rudakov / Bloomberg

Обсуждение льгот для месторождений с высокой обводненностью, а точнее, о Самотлорском месторождении «Роснефти», выходит на финальную стадию. Минэнерго и «Роснефть» предлагают снизить НДПИ на месторождении на 50%, Минфин – включить Самотлор в список пилотных проектов, где будет применен новый налог на добавленный доход (НДД; см. врез).

Недавно совещание по льготам для Самотлора провел помощник президента и председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов: он сводил точки зрения министерств, чтобы сделать доклад президенту. Сам Белоусов поддержал позицию Минэнерго и «Роснефти», рассказывают два участника совещания: надо стимулировать добычу на обводненных месторождениях льготами по НДПИ.

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