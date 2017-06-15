Аэропорт Брюсселя предупредил о задержках рейсов из-за отключения электричества

Ранним утром международный аэропорт Брюсселя был обесточен. Сайт предприятия сообщил, что основные системы аэропорта снова запущены, однако в течение дня ожидаются сбои в расписании. Предполагается, что прибывающие рейсы аэропорт будет принимать по графику. Сбои затронут только пассажиров, вылетающих из Брюсселя.

Представитель аэропорта Флоренс Мульс сказала АР, что электричество отключилось в 5 утра по местному времени. Сильнее всего сбой затронул систему кондиционирования и багажное отделение.

Отложены уже десятки рейсов. В аэропорту скопились сотни пассажиров, ожидающих вылета.

Об изменениях в расписании уже сообщает Brussels Airlines.