ФАС разрешила «СМП банку» Ротенберга купить 50% «Акваники» Тимченко

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство банка «Северный морской путь» о покупке 49,99% долей в ООО «Акваника». Об этом говорится в материалах ведомства.

«Акваника» выпускает питьевую воду под брендом Aquanika. Завод компании находится в Нижегородской области, его мощность - до 500 млн литров в год. Он был введен в эксплуатацию в 2010 г., инвестиции в него составили $100 млн.

«Акваника» принадлежит «Волга групп» Геннадия Тимченко. Контролирующий акционер «СМП банка» - Борис Ротенберг.