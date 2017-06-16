ФАС разрешила «Магниту» приобрести поставщика картофеля для Lays

ФАС одобрила ходатайство компании «Тандер» (принадлежит ритейлеру «Магнит») о покупке 99,9% крупного производителя овощей «Москва на Дону». Об этом говорится в материалах ФАС.

Ранее «Ведомости» сообщали, что «Москва на Дону», которая входит в группу компаний «Малино», является поставщиком картофеля для чипсов Lays. Бренд Lays принадлежит компании «Фрито лей мануфактуринг», которая входит в группу PepsiCo.

«Москва на Дону» специализируется на выращивании в промышленных масштабах картофеля и овощных культур. Картофель выращивается на 520 га, под овощи занято 180 га, говорится в материалах компании.

«Магнит» является одной из крупнейших по выручке и числу магазинов торговой сетью в России. Основной акционер «Магнита» - ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежат 38,6% акций, примерно 54% акций находятся в свободном обращении.