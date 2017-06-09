«Магнит» может купить поставщика картофеля для чипсов Lays

«Магнит» попросил одобрения ФАС на покупку производителя овощей Евгений Разумный / Ведомости

Основная операционная компания одного из крупнейших ритейлеров в России, «Магнита», попросила одобрения Федеральной антимонопольной службы на покупку производителя овощей. «Тандер» хочет приобрести 99,9% ООО «Москва на Дону», следует из сообщения ФАС. Служба еще не вынесла решения.

Других ходатайств от «Магнита» на покупку структур группы «Малино» в ФАС за последние два месяца не поступало, уточнил представитель службы.

«Москва на Дону», по данным ее сайта, управляет двумя подразделениями в Хлевенском и Усманском районах Липецкой области. Они выращивают в промышленных масштабах картофель и другие овощи (морковь, зеленый лук и лук-севок). Картофель выращивается на 520 га, под овощи занято 180 га. «Производимая продукция в основном предназначена для поставок по долгосрочным контрактам, что является главным основанием для финансовой стабильности предприятия», - сказано на сайте. Фирма входит в состав группы «Малино», у нее, по собственным данным, 17 предприятий в Центральной России, которые выращивают картофель, овощи, зерно, подсолнечник, сахарную свеклу и др.

Предприятия группы компаний «Малино» - второй в Европе по объему поставщик картофеля для переработки на чипсы ООО «Фрито лей мануфактуринг» (группа Pepsicо, выпускает чипсы Lays), сказано на сайте группы.

Группа компаний «Малино» действительно является поставщиком PepsiCo в России более 10 лет, подтвердила представитель PepsiCo Марина Зибарева: «Мы закупаем картофель у нескольких компаний группы , в том числе у ООО «Москва на Дону». Группа была среди крупнейших поставщиков картофеля несколько лет назад, но уточнить актуальные данные Pepsico оперативно не смог.

«Москва на Дону» поставляла PepsiCo картофель урожая 2016 г. до марта-апреля 2017 г., на урожай текущего года контракт пока не заключался, уточняет Зибарева: «Но мы готовы обсуждать продолжение сотрудничества с будущим собственником компании». Сейчас PepsiCo является крупнейшим закупщиком картофеля в России, говорит Зибарева: компания закупает в год более 300 000 т. Всего, по ее словам, у PepsiCo более 50 поставщиков картофеля, они поставляют сырье из разных регионов - от Московской области до Краснодарского края, от Брянска до Новосибирска.

«Магнит» заинтересован в покупке агроактива в рамках развития проектов в сфере производства, говорит источник, знакомый с планами компании.

«Магнит» уже несколько лет занимается агробизнесом. У компании есть тепличный комплекс «Зеленая линия», где выращиваются томаты, огурцы и зелень. «Магнит» также начал реализацию проекта по строительству центра по выращиванию шампиньонов. Среди других проектов сети производство замороженных полуфабрикатов, снеков и др.

Представитель «Магнита» не прокомментировал ходатайство на покупку «Москвы на Дону». Представители «Малино» и PepsiCo пока не ответили на вопросы «Ведомостей».