Власти Кузбасса озаботились положением транспортников и решили повысить плату за проезд

Из-за бедственного положения государственных предприятий-перевозчиков власти Кемеровской области решили повысить стоимость проезда для населения в общественном транспорте. Как передает ТАСС, это на региональном форуме транспортников заявил начальник областного департамента транспорта и связи Евгений Курапов. По его словам, из 17 предприятий-перевозчиков два находятся в стадии банкротства, еще пять - в предбанкротном состоянии, администрация помогает им «в ручном режиме». Население при этом платит за проезд 16-18 руб., при том что экономически обоснованным тарифом считается 28-30 руб. «Мы обязательно сейчас пересмотрим тариф», - сказал чиновник.

«Повышение тарифа неизбежно: когда увеличивается плата за ГСМ, за жилищно-коммунальные услуги, когда есть уровень инфляции, мы не можем тариф держать константой», - сказал Курапов. В последний раз плату за проезд в области повышали в ноябре 2015 г. на 1 руб. в муниципальном транспорте и на 2 руб. - в маршрутном - (прим. ТАСС).

Как рассказал начальник управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка Александр Адамовский, с ноября 2015 г. расходы перевозчиков на бензин выросли на 16,4%, на дизель - на 6%, на запчасти и автомобильные шины - на 20-30%, на коммунальные услуги - до 25%. Кредиторская задолженность перевозчиков региона - всего их 29 - составляет около 1 млрд руб.

Курапов отметил, что в Кузбассе одни из самых низких тарифов на проезд по всей Сибири, а «ситуация в отрасли не самая лучшая». По его мнению, повышение платы за проезд на рубль ничего не даст, ее нужно повышать на 2-3 рубля сразу. Адамовский сказал, что «экспертное изучение рынка говорит о необходимости увеличения тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте на 4 руб. - до 20 руб.», а на перевозках по нерегулируемому тарифу - до 22 руб.