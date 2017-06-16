Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 июня 2017 года

Политика

Россия в пятницу заявила, что ей в конце мая, возможно, удалось ликвидировать лидера «Исламского государства» (запрещено в России). Но его смерть еще не подтверждена, и ранее его уже несколько раз считали убитым читать на WSJ.com читать на FT.com

Германия и Австрия в четверг резко раскритиковали план сената США расширить антироссийские санкции. Они обвинили Вашингтон в попытке незаконно вмешаться в дела на энергетическом рынке Европы и увеличить экспорт американского газа читать на WSJ.com читать на FT.com

Вице-президент США Майк Пенс нанял адвоката в связи с расследованием ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в стране читать на FT.com

США выясняют, что бывший сотрудник ЦРУ Джозеф Асад делал в Черногории прошлой осенью. Они подозревают, что он мог быть причастен к предполагаемой попытке России совершить государственный переворот в стране читать на WSJ.com

Дипломаты из арабских государств пытаются убедить Вашингтон встать на их сторону в конфликте с Катаром. Это может серьезно повлиять на интересы США на Ближнем Востоке читать на WSJ.com

Катар договорился о покупке истребителей на $12 млрд у США на фоне попыток арабских государств изолировать его читать на FT.com

Экономика

Центробанк России в пятницу снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 9% читать на FT.com

Греция в четверг договорилась с кредиторами о получении следующего транша финансовой помощи. Это устраняет риск ее дефолта в июле. Но стороны отложили решение о списании долга страны до следующего года читать на WSJ.com читать на FT.com

Федеральная резервная система США (ФРС) придерживается плана по повышению процентных ставок, несмотря на низкую инфляцию. Поэтому инвесторы обеспокоены, что возможная ошибка ФРС помешает росту экономики читать на WSJ.com

На следующий день после того, как ФРС США повысила процентные ставки, Китай фактически смягчил свою денежную политику. Это свидетельствует, что Пекин сейчас больше обеспокоен стабильностью своей финансовой системы, а не оттоком капитала из страны читать на WSJ.com

Банк Японии не стал менять процентные ставки и заявил, что будет продолжать программу покупки активов, продолжая стимулировать экономику читать на FT.com

Власти США в рамках расследования о предполагаемом хищении средств из суверенного фонда Малайзии 1MDB пытаются конфисковать предметы искусства и украшения, подаренные актеру Леонардо Ди Каприо и модели Миранде Керр малазийским бизнесменом Джо Лоу читать на WSJ.com

Индустрия

De Beers спустила на воду крупнейшее судно для поиска алмазов. Его длина 113 м, и оно будет искать алмазы у побережья Намибии читать на FT.com

Горнодобывающая компания BHP Billiton выбрала своим новым председателем совета директоров Кена Маккензи. При этом он вошел в совет директоров компании только в сентябре, а до этого руководил Amcor читать на FT.com

Автомобили

Takata готовится подать заявление о банкротстве и защите от кредиторов уже на следующей неделе и договаривается о продаже своих лучших активов. Японская компания испытывает проблемы из-за дефекта своих подушек безопасности читать на FT.com

Энергоресурсы

Крупные нефтяные компании, добывающие сланцевую нефть в США, надеются, что скоро начнут получать от этого прибыль читать на WSJ.com

Солнечная и ветряная энергетика будут обеспечивать треть электроэнергии в мире к 2040 г., прогнозирует Bloomberg New Energy Finance. Это намного превосходит прогнозы нефтяных компаний читать на FT.com

Финансы

Билла Гросса называли «королем облигаций». Нынешний директор по инвестициям PIMCO Дэн Айвасин абсолютно не похож на него, но ему удалось остановить отток средств, вызванный уходом Гросса читать на WSJ.com

Квантовые фонды, инвестирующие с помощью сложных статистических моделей, показывают разочаровывающие результаты по сравнению с более традиционными инвестициями. Но интерес к ним сохраняется читать на WSJ.com

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq раскритиковали план конкурента Bats, предлагающего изменить процесс торговли акциями перед самым закрытием торговой сессии. Они назвали его опасным для инвесторов. Предложение позволит трейдерам торговать акциями, не платя комиссию NYSE и Nasdaq читать на WSJ.com

MSCI на следующей неделе должен принять решение о том, включать ли акции, торгующиеся на китайском фондовом рынке, в свой главный индекс для развивающихся рынков читать на FT.com

Министерство юстиции США проверяет, не нарушил ли Barclays антимопонопольное законодательство, пообещав конкуренту JPMorgan Chase больше не переманивать его банкиров читать на FT.com

Технологии

Google грозит штраф более 1 млрд евро в ЕС. Ожидается, что в ближайшие недели Еврокомиссия объявит, что компания пользовалась своим доминированием на рынке поисковых запросов читать на WSJ.com читать на FT.com

США соперничают с Китаем и другими странами в разработке самых быстрых компьютеров. Поэтому правительство США поощрит шесть технологических компаний, разделив между ними награду размером $258 млн читать на WSJ.com

Китай добился прогресса в использовании квантовой технологии для создания «невзламываемой» глобальной сети коммуникаций. Китайские ученые смогли отправить из космоса на Землю специально связанные пары легких частиц читать на WSJ.com

Snap обещала работодателям, что их реклама будет появляться только с контентом, курируемым людьми. Но теперь это ограничивает ее возможности увеличить доходы от рекламы читать на WSJ.com

Facebook стала больше использовать технологию искусственного интеллекта для борьбы с пропагандой терроризма. Ранее она в основном полагалась на модераторов, отслеживающих неприемлемый контент читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

В удаленных уголках США у людей по-прежнему нет доступа к широкополосному интернету и даже медленный интернет стоит дорого. Это снижает их шансы на то, чтобы улучшить уровень своей жизни читать на WSJ.com

Медиабизнес

Facebook пытается убедить пользователей смотреть видеопрограммы на ее платформе, надеясь конкурировать с телевидением и YouTube читать на FT.com

Потребительский рынок

Nestle планирует продать свой американский кондитерский бизнес на фоне изменения предпочтений потребителей. Но она останется представлена на нем глобальными брендами Kit Kat и Nesquik читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайские сервис проката велосипедов Mobike привлек $600 млн в новом раунде инвестиций. В июне он начнет работать в Великобритании читать на FT.com

В прошлом году продажи пива и вина в мире снизились, а крепкого алкоголя – выросли, согласно International Wine & Spirit Research читать на WSJ.com

Акции Kroger, крупнейшей сети супермаркетов США, рухнули на 19% в четверг после того, как она ухудшила прогноз своих результатов. Ритейлеры в США сейчас испытывают проблемы из-за высокой конкуренции и снижения цен на продовольствие читать на WSJ.com

Женщина, изнасилованная водителем Uber в Индии, подала в суд на компанию за то, что топ-менеджеры получили ее медицинские документы. Недавно один из них был уволен в связи с этим читать на WSJ.com читать на FT.com

Nike сократит около 1400 человек, или 2% сотрудников, на фоне замедления роста продаж. Также компания намерена продавать больше товаров онлайн, чтобы напрямую взаимодействовать с потребителями читать на WSJ.com читать на FT.com

Спорт

Блокада Катара может поставить под угрозу проведение в стране чемпионата мира по футболу в 2022 г. Для подготовки к турниру страна тратит $500 млн в неделю на строительство инфраструктуры и сильно зависит от импорта материалов читать на FT.com

Менеджмент

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о расширении программ ученичества. Белый дом считает, что они помогут многим американцам получить более хорошую и высокооплачиваемую работу читать на WSJ.com

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