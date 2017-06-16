МОК и McDonald's прекращают сотрудничество

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о прекращении сотрудничества с McDonald's. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МОК.

«В современном быстро меняющемся бизнес-ландшафте мы понимаем, что McDonald's стремится сосредоточиться на различных бизнес-приоритетах. По этим причинам мы взаимно согласились закончить сотрудничество с McDonald's», – заявил управляющий директор телевидения и маркетинговых служб МОК Тимо Люмме, слова которого приводятся в сообщении.

Финансовые условия прекращения сотрудничества стороны не раскрывают. В пресс-релизе отмечается, что прекращение сотрудничества «немедленно вступает в силу», однако McDonald's останется спонсором зимних Олимпийских игр – 2018 в Южной Корее.