Продажи крепкого алкоголя в мире выросли в 2016 году

Объем продаж алкогольных напитков в мире снизился на 1,3% в 2016 г., согласно данным отраслевой организации IWSR. Средние темпы снижения за последние пять лет составляли 0,3%.

Мировые продажи пива сократились на 1,8%, вина - на 0,1%, однако объем продаж крепких алкогольных напитков, включая виски, текилу и джин, повысился на 0,1%. Максимальный рост зафиксирован в сегменте смешанных алкогольных напитков (например, коктейли в бутылках) - на 1,6%. Эксперты отмечают возрождение популярности крепкого алкоголя, чему отчасти способствует рост потребления коктейлей среди более молодой аудитории.

Кроме того, крепкие напитки постепенно возвращаются на телеэкраны. Так, со следующего сезона реклама крепкого алкоголя появится во время матчей Национальной футбольной лиги, чемпионата США по американскому футболу, одного из самых транслируемых видов спорта в мире.

Вместе с тем продажи пива сокращаются практически повсеместно: в США зафиксирован спад на 0,3%, в Бразилии - на 5,7%, в Китае - на 4,2%, в России - на 7,8%. Цены на алкоголь тем временем растут, благодаря чему глобальные продажи в денежном выражении повысились в 2016 г. на 4,7%, несмотря на снижение объема.

В США, крупнейшем рынке алкоголя в мире, реализация алкоголя в целом увеличилась на 0,1% в натуральном выражении, крепких напитков - выросла на 2,6%, что соответствует среднегодовому росту в данной категории за последние пять лет и в два раза превышает темпы роста продаж вина.