Дворкович: проверка Турцией мясных предприятий ожидается в скором времени

Инспекция российских производителей мясной и молочной продукции со стороны Турции может состояться в скором времени, сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович. «Да, мы ожидаем в скором времени», — сказал он, отвечая на вопрос о проведении Турцией ранее отмененной проверки. Говоря о причинах отмены, Дворкович отметил: «Я думаю, это технический вопрос».

Ранее Россельхознадзор сообщал, что турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором 13 июня в Москве, стороны должны были обсудить вопросы ветеринарии и фитосанитарии. После встречи турецкие инспекторы планировали провести проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях.

Однако 14 июня официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что Турция отменила инспекцию мясных предприятий России.

В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Под запретом остались томаты. Кроме того, сохранились ограничения Россельхознадзора на ввоз перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.