Dea Михаила Фридмана выиграла тендер на один из блоков Мексиканского залива

Нефтяная компания DEA Deutsche Erdoel, подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Фридману, выиграла тендер Мексиканской комиссии по углеводородам по блоку 2, предложив роялти (вознаграждение) в размере 57,92%, сообщила комиссия.

Участвовавшая в этом же тендере дочка «Лукойла» в консорциуме с итальянской Eni предложила меньший роялти - 55,4%. Максимальный размер роялти на данный блок по условиям тендера составлял 75%. Остальные участники не представили предложений.