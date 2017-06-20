Котировки акций «Системы» после взлета почти на 20% развернулись вниз

Акции АФК «Система» после взлета почти на 20% на сообщениях о том, что «Роснефть» и «Башнефть» подали ходатайство об отказе от иска к АФК, развернулись вниз и сократили прирост до 6% после того, как представитель «Роснефти» сказал, что компании ходатайство не подавали и не собирались, а то, что оно было зарегистрировано, «недоразумение».

Сегодня в базе арбитражных дел Башкирского суда было зарегистрировано ходатайство об отказе «Башнефти» и «Роснефти» от иска к АФК «Система» и ее «дочке» на 170,6 млрд руб.

На Московской бирже акции АФК «Система» взлетали до 15,365 руб. (+17,6%), а к 15.08 мск откатились до 13,89 руб. (+6,3%). Объем торгов бумагами превысил 648 млн руб.