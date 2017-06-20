Суд получил ходатайство об отзыве иска «Роснефти» к «Системе»

В понедельник «Коммерсантъ» сообщил, что независимые члены совета директоров АФК «Система» попросили президента Владимира Путина содействовать в урегулировании спора с «Роснефтью» А. Гордеев / Ведомости

Сегодня в базе арбитражных дел Башкирского суда было зарегистрировано ходатайство об отказе «Башнефти» и «Роснефти» от иска к АФК «Система» и ее «дочке» на 170,6 млрд руб. Представитель «Роснефти» сказал, что компании ходатайство не подавали и не собирались, а то, что оно было зарегистрировано, «недоразумение». Представитель АФК «Система» комментировать это не стал.

Путин не вмешается В понедельник стало известно, что независимые члены совета директоров АФК «Система» попросили президента Владимира Путина содействовать в урегулировании спора с «Роснефтью» (просьба есть в распоряжении «Ведомостей»). 15 июня они направили президенту письмо, в котором попросили его обратить внимание на «тревожную ситуацию», связанную с иском «Роснефти» и «Башнефти» к АФК. Иск, по мнению директоров, ударил не только по АФК «Система», но и по российскому инвестклимату. Они считают иск «необоснованным и иррациональным», поскольку в нем от АФК требуют «компенсации за обычные корпоративные процедуры». Путин не может вмешиваться в спор «Системы» и «Роснефти», поскольку он уже решается в суде, сообщил после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). «Служебную переписку мы традиционно не комментируем. А что касается спора "Роснефти" и АФК "Система", то он лежит в судебной плоскости и, конечно, президент никоим образом не может вмешиваться в этот процесс», – подчеркнул он.

Инвесторы отреагировали молниеносно: котировки АФК «Система» моментально подскочили. За 8 минут компания подорожала на 16% до 148,2 млрд руб., а затем снова подешевела - на 7% до 134,7 млрд руб.

Представитель Башкирского суда подтвердил «Ведомостям», что суд действительно получил ходатайства, но кто конкретно их подал (имена и фамилии юристов), он не назвал. В законности требований истцов будет разбираться суд. По состоянию на 16.14 мск ходатайство об отказе от иска с сайта kad.arbitr.ru было удалено.

«Роснефть» считала, что «Башнефть» потеряла 106,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. Позже «Башнефть» и «Роснефть» скорректировали сумму претензий до 170,6 млрд руб., обосновав это изменением курса рубля. «Роснефть» и «Башнефть» не оспаривают сделок, совершенных при реорганизации, проведенной АФК «Система», но указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

Одна из основных претензий «Башнефти» и «Роснефти» – формирование разделительного баланса при реорганизации «Башнефти». Баланс был подписан после того, как состоялось внеочередное собрание акционеров 3 февраля 2014 г., на котором его одобрили.

«Все было пропорционально, – говорил в конце мая в интервью «Ведомостям» президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – И АФК, и «Башнефть» получили активы и пассивы. Общие пассивы были распределены между компаниями, и долг был сбалансирован: если бы «Башнефть» получила меньше активов, она бы получила меньше пассивов». «Общий размер пассивов (обязательств реорганизуемого общества перед акционерами) составлял на дату завершения реорганизации 153,9 млрд руб., которые были разделены между акционерами пропорционально. К АФК «Система» отошло 73,3 млрд руб. долга, к «Башнефти» – 80,6 млрд руб.», – пишет АФК в справке к суду.

Первое слушание по иску было 6 июня. Суд удовлетворил ходатайство истцов и увеличил сумму иска до 170,6 млрд руб. Суд также поддержал правительство Башкирии (25% в «Башнефти») в желании выступить соистцом по делу. Следующее разбирательство запланировано на 27 июня. Топ-менеджер «Системы» отмечает, что «пока никакой информации нет», но даже если «Башнефть» и «Роснефть» выйдут из процесса, истцом к АФК «Система» останется республика Башкирия.

«АФК «Система» убеждена в полной несостоятельности как иска в целом, так и заявлений в ходе предварительного заседания, – говорит представитель компании. – Все документы, касавшиеся реорганизации «Башнефти», включая разделительный баланс, были подготовлены и предоставлены всем акционерам перед общим собранием».