Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: В «Системе» начался суд
Суд в Уфе начал рассмотрение дела по иску «Роснефти» к АФК «Система»
Сумма иска увеличилась до 170,6 млрд рублей, к иску присоединилось правительство Башкирии
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
«Роснефть» в суде оспаривает итоги реструктуризации «Башнефти»
Максим Стулов / Ведомости
В минувший вторник, 6 июня, состоялось предварительное заседание башкирского арбитражного суда по иску «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» и ее структуре «Система-инвест» на 106,6 млрд руб. Суд удовлетворил ходатайство истцов и увеличил сумму иска до 170,6 млрд руб., говорится в сообщении «Интерфакса» и представителя «Роснефти». Суд также поддержал правительство Башкирии (25% в «Башнефти») в желании выступить соистцом по делу.
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