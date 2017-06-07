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Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: В «Системе» начался суд

Суд в Уфе начал рассмотрение дела по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Сумма иска увеличилась до 170,6 млрд рублей, к иску присоединилось правительство Башкирии

В минувший вторник, 6 июня, состоялось предварительное заседание башкирского арбитражного суда по иску «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» и ее структуре «Система-инвест» на 106,6 млрд руб. Суд удовлетворил ходатайство истцов и увеличил сумму иска до 170,6 млрд руб., говорится в сообщении «Интерфакса» и представителя «Роснефти». Суд также поддержал правительство Башкирии (25% в «Башнефти») в желании выступить соистцом по делу.

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