Суд увеличил сумму иска «Роснефти» к «Системе»

«Роснефть» подняла сумму иска до 170,6 млрд руб. Евгенйи Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Башкирии сегодня на предварительном заседании удовлетворил ходатайство «Роснефти» об увеличении суммы иска к «Системе» с 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб., сообщил «Интерфакс».

Котировки АФК «Система» во вторник упали почти на 4% на новости о том, что суд удовлетворил ходатайство Башкирии о присоединении к иску. Сразу после известия о росте суммы иска падение углубилось до 8%. Третьего мая, когда стало известно об иске, котировки «Системы» обвалились почти на треть.

Виноват доллар В середине мая «Система» опубликовала выдержку из ходатайства «Роснефти» из которого следует, что истец первоначально определил сумму ущерба ($2,98 млрд) на дату завершения реорганизации «Башнефти» - 5 мая 2014 г., то есть по курсу 35,72 руб. за $1). Но так как «Башнефть» реализует нефть и нефтепродукты по ценам, соответствующим международным котировкам в долларах США, а его курс с 2014 г. существенно вырос, то «расчет реальной суммы убытков следует производить с учетом корректировки, учитывающей изменение курса рубля к доллару США», считает «Роснефть». Поэтому компания пересчитала убыток по курсу ЦБ по состоянию на 22 мая 2017 г. (57,16 руб. за $1).

Позиция «Роснефти»

Представитель истца в суде пояснил, что значительная часть выручки «Башнефти» поступает от экспорта нефти и нефтепродуктов, поэтому «сумма причиненных ПАО АНК "Башнефть" убытков была скорректирована в связи с тем, что хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара». Он указал, что «Башнефть» покупает за валюту основное оборудование и платит налоги с валютной выручки, а доля валютных заимствований в портфеле «Башнефти» превышала 50%.

Если некое лицо получило доходы вследствие нарушения права, лицо, пострадавшее от этого нарушения, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньше, чем упомянутые доходы, пояснил представитель «Роснефти». «С учетом изложенного, руководствуясь статьей 15 ГК и исходя из практики ведения хозяйственной деятельности ПАО АНК "Башнефть", сумма убытков, причиненных ответчиками в размере 106,6 млрд руб., обоснованно пересчитана в доллары США по курсу на дату определения размера убытков», - отметил он.

Позиция «Системы»

АФК «Система» считает, что удовлетворение ходатайства об увеличении суммы иска со стороны «Роснефти» преждевременно. «Фактические обстоятельства, на которые ссылается "Роснефть" относительно увеличения суммы иска, являются новыми», - сказал представитель ответчика. По его мнению ответчика, сумму, на которую «Роснефть» просит увеличить требования, нужно вынести в отдельный судебный иск.

Помимо этого, «Система» заявила в суде ходатайство о привлечении Росимущества к рассмотрению иска «Роснефти». По мнению представителя АФК, реорганизация «Башнефти» не велась ответчиком. «После того, как акционеры приняли решение, им было предложено предъявить акции к выкупу. Акционером "Башнефти" на тот момент являлось Росимущество», - пояснил он.

Представитель «Роснефти» возразил, что действия Росимущества с «Башнефтью» не имеют никакого отношения к сути исковых требований.

Предмет иска

Истцы утверждают, что «Система» и ее структура «Система-инвест» «преднамеренно и целенаправленно приняли решение о реорганизации, представляющей собой механизм вывода активов» из «Башнефти». «Роснефть», «Башнефть», а теперь и Башкирия пытаются взыскать с АФК «Система» и ее «дочки» «Система-инвест» 170,6 млрд руб. в Арбитражном суде Башкирии - во столько они оценили сумму убытка от реорганизации «Башнефти» от 2014 г.

В 2013 г. АФК «Система» напрямую владела 50,1% «Башнефти», еще 30,2% обыкновенных акций принадлежало ЗАО «Система-инвест», в котором АФК имела 50,6%, а остальное принадлежало самой «Башнефти». Новая структура была сформирована к маю 2014 г. Для реорганизации «Башнефть» создала ЗАО «Башнефть-инвест», которому «Система-инвест» передала 20,2% «Башнефти» вместе с долгом в 36 млрд руб., затем «Башнефть-инвест» был присоединен к «Башнефти» в форме реорганизации, а акции вместе с долгом были погашены.

«Роснефть» считает, что в процессе реструктуризации «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти», и потеряла косвенных контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК) и «Уфаоргсинтезом», а также потеряла права на дивиденды этих компаний. В сумме иска также учтена утрата права требовать возврата займа, который получила «Система-инвест» (16,8% акций «Башнефти» проданы вместе с долгом) и сумма погашения привилегированных акций в ходе реорганизации.

АФК «Система» считает, что увеличенные исковые требования, как и сам иск, не имеют под собой ни правовой, ни экономической основы. По мнению «Системы», фактически две российские госкомпании требуют от третьей российской компании «нести ответственность за изменение такого макроэкономического показателя, как покупательная способность российского рубля».

Кроме того, АФК считает, что «Роснефть» не может подавать к ней иск, так как является преемником во владении акциями «Башнефти». «Система» советовала «Роснефти» защищать свои права, которые она считает нарушенными, «путем предъявления исков к продавцу пакета акций» (Росимущество).