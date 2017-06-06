В АФК «Система» назвали несостоятельными аргументы «Роснефти» в суде

АФК «Система» считает несостоятельными аргументы «Роснефти» и «Башнефти», озвученные представителями истцов на первом заседании суда по иску против холдинга Владимира Евтушенкова.

Предварительное заседание Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» на 170,6 млрд руб. состоялось во вторник. Основное заседание назначено на 27 июня.

«АФК "Система" по-прежнему убеждена в полной несостоятельности как иска в целом, так и заявленных в ходе предварительного заседания якобы новых доказательств истцов», - заявил официальный представитель «Системы» Сергей Копытов.

«Все документы, касавшиеся реорганизации "Башнефти", включая разделительный баланс, были подготовлены в полном соответствии с корпоративными процедурами и требованиями действующего законодательства», - сказал представитель «Системы».

Истцы утверждают, что «Система» и ее структура «Система-инвест» «преднамеренно и целенаправленно приняли решение о реорганизации, представляющей собой механизм вывода активов» из «Башнефти». «Роснефть», «Башнефть», а теперь и Башкирия пытаются взыскать с АФК «Система» и ее «дочки» «Система-инвест» 170,6 млрд руб. в Арбитражном суде Башкирии – во столько они оценили сумму убытка от реорганизации «Башнефти» от 2014 г.

Ранее сегодня Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Башкирии о присоединении к иску и ходатайство «Роснефти» об увеличении суммы иска на 63 млрд руб.

АФК «Система» считает, что увеличенные исковые требования, как и сам иск, не имеют под собой ни правовой, ни экономической основы. По мнению «Системы», фактически две российские госкомпании требуют от третьей российской компании «нести ответственность за изменение такого макроэкономического показателя, как покупательная способность российского рубля».