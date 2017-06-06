«Система» хочет привлечь Росимущество ответчиком к иску «Роснефти»

АФК «Система» сегодня в Арбитражном суде Башкирии заявила ходатайство о привлечении Росимущества к рассмотрению иска «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 млрд руб.

По мнению представителя АФК, реорганизация «Башнефти» не была действием, которое осуществлялось ответчиком. «После того как акционеры приняли решение, им было предложено предъявить акции к выкупу. Акционером "Башнефти" на тот момент являлось Росимущество», – пояснил он.

В части требований о погашении убытков по иску «Роснефти» должна быть не только «Система», но и Росимущество в качестве третьего лица на стороне ответчика, подчеркнул представитель АФК. «Так как Росимущество оценивало положительно действия ответчика по погашению акций, то оно должно выступить на стороне соответчика», – сказал он.

«Без Росимущества состав лиц в споре будет неполным», – подчеркнул представитель ответчика.

«Действия Росимущества по "Башнефти" не имеют никакого отношения к предмету наших требований», – заявил в суде представитель «Роснефти».

Сегодня Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Башкирии о присоединении к иску и ходатайство «Роснефти» об увеличении суммы иска на 63 млрд руб.