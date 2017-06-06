Слушания по иску «Роснефти» к АФК «Система» пройдут в актовом зале суда

Арбитражный суд Башкирии решил провести предварительное заседание по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. в актовом зале. Как сообщает ТАСС, из-за того что в суд пришло много журналистов, слушания перенесли сначала в большой зал заседаний, а затем в большой актовый зал.

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 гг. 23 мая они подали заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Башкирии.

2 июня на ПМЭФе главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин дал понять, что допускает любой исход тяжбы, в том числе заключение мирового соглашения. После этого президент АФК «Система» Михаил Шамолин заявил о готовности компании к диалогу о возможности заключения мирового соглашения. 5 июня Шамолин заявил, что иск «Роснефти» нанес «серьезный удар по рыночной капитализации АФК. "При этом мы уверены, что требования истцов являются незаконными и необоснованными, и будем решительно отстаивать наши интересы всеми законными способами», – добавил он.