Сечин не исключил возможности заключения с АФК «Система» мирового соглашения

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин допускает самые разные варианты развития ситуации с судебным разбирательствами вокруг АФК «Система» вплоть до заключения мирового соглашения.

«Возможно все», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности мирового соглашения по судебному спору с АФК «Система».

Котировки акции АФК «Система» после его заявления выросли на торгах Московской биржи на 7% (до 13,35 руб. за штуку).

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 гг. 23 мая они подали заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб.