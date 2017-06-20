«Газпром» вложит 100 млрд рублей в развитие газификации Киргизии

«Газпром» вложит в газораспределительную систему Киргизии 100 млрд руб. в ближайшие годы, передает ТАСС.

«Объем капиталовложений «Газпрома» в государственную газораспределительную систему Киргизии в ближайшие годы составит 100 млрд руб.», - заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. По его словам, в результате данных вложений уровень газификации страны должен увеличиться с менее 22 до 60%.

Россия регулярно помогает экономике Киргизии, причем, как правило, на безвозмездной основе, сказал Путин. «Так, Россия вложила $500 млн в капитал российско-киргизского фонда развития. Этот фонд уже профинансировал 28 проектов в Киргизии, еще около 700 будут прокредитованы через киргизские банки. Общая сумма кредитов составит $230 млн», - отметил российский лидер. На поддержку госбюджета Киргизии российская сторона каждый год направляет $30 млн. Еще $200 млн было выдано на адаптацию Киргизии к условиям членства и требованиям ЕврАзЭС.

Объем переводов граждан Киргизии, работающих в России, на родину в 2016 г. вырос на 20% до $2 млрд, что составляет около трети ВВП Киргизии. В I квартале 2017 г. переводы выросли еще на 60%.