Украина арестовала акции «Газпром сбыт Украина», принадлежащие «Газпрому»

Государственная исполнительная служба Украины постановлением от 29 мая арестовала 100% уставного капитала ООО «Газпром сбыт Украина» (Киев) в рамках взыскания с «Газпрома» штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 172 млрд гривен ($6,6 млрд по текущему курсу).

Согласно данным Единого реестра судебных решений, «Газпром», которому принадлежит 100% уставного капитала этого ООО, обратился в Хозяйственный суд Киева с просьбой отменить это постановление исполнительной службы, но суд оставил жалобу российского монополиста без рассмотрения.

«Газпром» в апреле 2008 г. зарегистрировал на Украине дочернюю компанию «Газпром сбыт Украина» для реализации нового российско-украинского соглашения о развитии отношений в газовой сфере от 12 марта 2008 г. На компанию приходилось около 15% украинского рынка продаж газа промышленным потребителям.

Ранее минюст Украины арестовал 40,2%-ную долю «Газпрома» в украинском «Газтранзите», уведомление об этом российская компания получила 12 мая, говорится в отчете «Газпрома». В мае минюст Украины открыл исполнительное производство против «Газпрома», пытаясь взыскать 394,7 млрд руб. (с учетом суммы исполнительного сбора – 17,2 млрд руб.).

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в январе 2016 г. оштрафовал «Газпром» на 179,4 млрд руб. ($3 млрд) за нарушение экономической конкуренции и еще столько же составили пени за невыполнение решения: у сторон есть разногласия по договору о ценах на газ по контрактам начиная с 2009 г.

«Газпром» пытался оспорить решение АМКУ в судах различных инстанций вплоть до Верховного суда Украины, но не преуспел. В апреле АМКУ направил в минюст требование о принудительном взыскании.