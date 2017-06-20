«Роснефть» обратилась в прокуратуру после публикации ходатайства об отзыве иска к «Системе»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил «Ведомостям», что компания обратилась в прокуратуру в связи с появлением на сайте башкирского суда ходатайства об отзыве иска к АФК «Система».

Сегодня в базе арбитражных дел башкирского суда было зарегистрировано ходатайство об отказе «Башнефти» и «Роснефти» от иска к АФК «Система» и ее «дочке» на 170,6 млрд руб. Представитель башкирского суда подтвердил «Ведомостям», что суд действительно получил ходатайства, но кто конкретно их подал (имена и фамилии юристов), он не назвал. Представитель «Роснефти» сказал, что компании ходатайства не подавали и не собирались. По состоянию на 16.14 мск ходатайство об отказе от иска с сайта kad.arbitr.ru было удалено.

В разговоре с «Интерфаксом» Леонтьев отметил, что документ «с явными признаками фальшивки» был отправлен в суд из Москвы. В нем сообщалось, что «в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к АФК «Система».