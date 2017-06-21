ВЭБ призвал выделить из оборонных предприятий гражданские производства

Из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) необходимо выделить гражданские производства, считают во Внешэкономбанке. Это необходимо для работы в условиях санкций, заявил зампредседателя ВЭБа Петр Золотарев на форуме «Технопром-2017» в Новосибирске. Его цитирует «Интерфакс». Он напомнил, что ВЭБ финансирует создание технологических парков и выделение производств ОПК, поддерживая предприятия с помощью различных инструментов, включая элементы проектного финансирования. «Что вызывает беспокойство - качество и количество проектов, уровень готовности этих проектов оставляет желать лучшего», - добавил Золотарев. По его словам, из представленных в ВЭБ 95 проектов на 86 млрд руб. «банку удалось внести менее десяти».

В Военно-промышленной комиссии считают, что быстро выделить гражданские производства не получится: российскому ОПК для этого необходимо изменить бизнес-модели. Зампред ВПК Олег Бочкарев отметил, что потенциальный объем заказов для оборонки у ПАО «Газпром» составляет 1 трлн руб., чего «с лихвой хватит для загрузки мощностей». Однако для этого ОПК должен предоставлять качественную продукцию и комплексные решения, к чему пока не готов. По словам Бочкарева, для выполнения соответствующих заказов предприятиям ОПК необходимо менять бизнес-модель.