В холодном лете Москвы обвинили «североатлантический блок»

«Маятник погоды» в столичном регионе - чередование аномальной жары и аномального холода - вызван блокирующим западный перенос антициклоном, который метеорологи называют «североатлантическим блоком». Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть такой термин - блокирование. На среднем уровне тропосферы формируется мощный гребень высокого давления, и он препятствует перемещению воздушных масс с запада на восток. В 2010 г., когда был смог, не поступали влажные воздушные массы из Атлантики. А сейчас усилился "североатлантический блок" - речь идет, конечно, о климатических характеристиках», - пояснил он.

Описывая картину циркуляции воздушных масс над Европой и европейской частью России, он указал, что центр «блока» сейчас расположился почти точно над нулевым меридианом, над Великобританией. Именно этот гребень не пускает атлантическое тепло с запада в Россию - вместо этого с севера поступает холодный арктический воздух. Когда этот блок сместится на восток, в Москве потеплеет. Таким образом, как в холодном столичном лете, так и в снеге в мае, в краткосрочных потеплениях и внезапных похолоданиях «виновен» именно «североатлантический блок», указал Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что, несмотря на кажущееся противоречие, аномально холодный июнь в Москве - признак глобального потепления. «Ученые-климатологи пришли к выводу, что в период глобального потепления - а глобальное потепление не вызывает сомнений - будет увеличиваться размах, амплитуда, вариации, изменчивость, как угодно можно слово подобрать. Будет увеличиваться повторяемость очень холодных и жарких периодов, засушливых и дождливых», - сказал Вильфанд.

Впрочем, по данным климатических наблюдений, холодный июнь бывает примерно раз в пять-шесть лет, а в 2003 г. июнь был еще холоднее - тогда средняя температура оказалась ниже майской. Таким образом, ощущения москвичей от «небывало холодного лета» скорее эмоциональные и не подтверждаются объективными данными, сказал главный метеоролог России.