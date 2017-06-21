ТАСС: «Совкомфлот» приватизируют в июле, если не помешают санкции

Приватизация пакета «Совкомфлота» назначена на первую половину июля, но сейчас обсуждается ее перенос на неопределенный срок из-за возможного расширения санкций США, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на четыре источника на финансовом рынке.

«Документ с официальной датой был подписан в правительстве. Приватизация должна состояться в начале июля», - сообщил один из источников. Еще два источника агентства указывают, что, скорее всего, ее перенесут на неопределенный срок. «Причина - в возможном расширении санкций США. Новый пакет ограничительных мер прямо запрещает американцам финансировать транспортные российские компании, в том числе судоходные», - пояснил один из них.

Другой источник добавил, что документ с датой приватизации был подписан до появления информации о намерении сената США расширить антироссийские санкции. «Теперь нужно подождать и разобраться, будут ли новые ограничения и как они будут толковаться. А пока план такой, чтобы перенести сроки приватизации "Совкомфлота", - сказал он. Еще один источник ТАСС говорит, что приватизацию перенесут пока что до осени.

Сейчас «Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации этого актива 30 млрд руб.

На прошлой неделе сенат США (верхняя палата американского конгресса) одобрил расширение санкций в отношении России. Один из пунктов нового акта о санкциях, который опубликован на сайте конгресса, касается российских госкомпаний, работающих в железнодорожном и судоходном секторах. Этот документ должна рассмотреть палата представителей США (нижняя палата) в течение 30 дней, после чего он попадет на подпись к президенту Дональду Трампу. Но прохождение документа через конгресс пока приторможено - республиканцы отправили акт на экспертизу в комитет по иностранным делам, сообщили американские СМИ.

Решения об условиях и параметрах приватизации, а также ее сроках являются прерогативой акционера компании, сообщила ТАСС пресс-служба «Совкомфлота». ТАСС ожидает комментариев представителей Минэкономразвития, Росимущества и Минфина.

2 июня первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил «Эху Москвы», что приватизация должна иметь смысл, а «Совкомфлот» и так хорошо работающий актив.