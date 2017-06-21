Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 июня 2017 года
Политика
Принятие законопроекта о расширении антироссийских санкций США может задержаться из-за процедурных проблем. Демократы боятся, что Белый дом оказывает давление на Палату представителей конгресса с целью заблокировать законопроект читать на WSJ.com
Президент Украины Петр Порошенко во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он хочет, чтобы Вашингтон оказывал больше давления на Москву в связи с ситуацией на Украине читать на WSJ.com
Многосторонняя борьба с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) на востоке Сирии рискует привести к конфронтации США, России и Ирана читать на FT.com
Американский истребитель во вторник сбил дрона сирийской армии. США говорят, что такие стычки отвлекают от борьбы с ИГ читать на WSJ.com
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник впервые дала понять, что открыта к идеям президента Франции Эммануэля Макрона о реформах в еврозоне. Он хочет, чтобы у региона были собственные бюджет и министр финансов читать на WSJ.com читать на FT.com
Саудовский король Салман сделал наследником престола своего сына Мухаммеда ибн Салмана вместо своего племянника, лишившегося также всех постов. В последние два года принц Мухаммед стал широко известен благодаря своим планам реформировать экономику страны читать на WSJ.com читать на FT.com
Крупнейшие латиноамериканские страны не смогли принять резолюцию, осуждающую ситуацию в Венесуэле. Против выступили ряд небольших стран стран с левыми правительствами читать на FT.com
Точка зрения
У США нет последовательной политики в Сирии и на Ближнем Востоке. Почти все ограниченные инициативы как-то смягчить катастрофу в Сирии исходят от России. Возможно, Владимир Путин ищет стратегию для выхода из конфликта, но Дональд Трамп ему в этом не помощник, считает колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com
Экономика
Большинство беженцев в Германии будут оставаться безработными в ближайшие годы, признала Айдан Озогуз, немецкий комиссар по иммиграции, беженцам и интеграции. Надежды правительства на приток квалифицированных специалистов рухнули, так как у многих беженцев нет образования читать на FT.com
Центробанки начинают осознавать необходимость постепенно ужесточать денежную политику. Но у инвесторов есть причины оставаться скептичными, например, по-прежнему слишком медленная инфляция читать на FT.com
Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил во вторник, что ФРС США может поднять процентные ставки в следующий раз только в декабре. Но, по его словам, до этого центробанк может начать сокращать размер своего баланса читать на WSJ.com
Индустрия
Китайский конгломерат Cosco близок к покупке грузоперевозчика Orient Overseas примерно за $4 млрд читать на WSJ.com
Частные компании разрабатывают «космические самолеты» для коммерческих сверхзвуковых авиаперевозок. Такой лайнер сможет доставить пассажиров в любую точку планеты за несколько часов читать на WSJ.com
Автомобили
Ford Motor теперь планирует производить модели Focus для американского рынка не в Мексике, а в Китае. Автопроизводитель стремится сократить расходы несмотря на призыв администрации Трампа сохранять производство в США читать на WSJ.com читать на FT.com
Энергоресурсы
Рынок нефти во вторник снова стал «медвежьим». С февраля цены опустились более чем на 20% несмотря на международное соглашение о сокращении нефтедобычи, так как США увеличили добычу читать на WSJ.com читать на FT.com
Цены на нефть в среду остаются низкими. Инвесторы ждут данных об уровне запасов нефти в США читать на WSJ.com
Назначение Мухаммеда ибн Салмана наследным принцем Саудовской Аравии снимает практически все сомнения в том, что IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco состоится читать на WSJ.com
Total во вторник пообещала инвестировать летом $1 млрд в гигантское газовое месторождение в Иране. Она первой из западных компаний решилась на такой шаг после отмены санкций против страны читать на WSJ.com
У сланцевого бума в США есть неожиданное последствие. Новые гигантские горизонтальные нефтяные скважины порой натыкаются на уже существующие вертикальные. Поэтому производителям сланцевой нефти приходится судиться с другими нефтяниками читать на WSJ.com
Финансы
MSCI во вторник решила добавить в свой главный индекс для развивающихся рынков акции, торгующиеся на биржах материкового Китая. Это откроет китайские рынки для большего числа иностранных инвесторов читать на WSJ.com
Китайские фондовые рынки в среду выросли до самого высокого уровня за полтора года благодаря принятому накануне решению MSCI читать на FT.com
Решение MSCI может поспособствовать изменению корпоративного управления китайских компаний, так как к ним будет приковано внимание международных инвесторов. Но первоначального притока капитала вряд ли будет достаточно для значительных перемен, считают специалисты читать на WSJ.com
MSCI пока не стала повышать статус фондового рынка Аргентины с пограничного до развивающегося несмотря на предпринятые президентом Маурисио Макри реформы читать на FT.com
Инвесторы надеялись, что победа Трампа на выборах увеличит волатильность на фондовых рынках. Но вместо этого рынки стали еще спокойнее читать на WSJ.com
Технологии
Toshiba выбрала консорциум инвесторов во главе с фондом, поддерживаемым правительством Японии, в качестве основного претендента на покупку своего подразделения полупроводников. Размер сделки должен составить около $20 млрд, но она может сорваться из-за судебного разбирательства с американским партнером Western Digital читать на WSJ.com читать на FT.com
Крис Лэттнер, руководивший разработкой самоуправляемых автомобилей в Tesla и перебравшийся туда из Apple только в этом году, покинул компанию читать на WSJ.com читать на FT.com
SoftBank инвестирует $100 млн в бостонский стартап Cybereason, занимающийся кибербезопасностью. Теперь он оценивается примерно в $1 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com
Потребительский рынок
Сооснователь Uber Трэвис Каланик ушел с поста гендиректора компании. Он находился под давлением инвесторов в связи с чередой скандалов в последние месяцы читать на WSJ.com читать на FT.com
Модному ритейлеру TJX удается преуспевать несмотря на кризис в розничном секторе. В отличие от конкурентов, он не пытается перейти на онлайн-продажи, а просто пытается создавать в своих магазинах особую атмосферу, побуждающую людей делать покупки читать на WSJ.com
Nestle во вторник приобрела долю в американском стартапе Freshly, занимающемся доставкой готовых блюд. Всего Freshly привлек в этом раунде инвестиции на $77 млн читать на WSJ.com читать на FT.com
Менеджмент
Некоторые работодатели жалуются, что кандидаты на работу слишком медленно отвечают на звонки или электронные письма. Поэтому они проводят первую часть собеседования в специальных мессенджерах читать на WSJ.com
В США некоторые подростки зарабатывают за лето более $20 000, ремонтируя iPhone читать на WSJ.com
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