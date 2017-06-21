Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 июня 2017 года

Политика

Принятие законопроекта о расширении антироссийских санкций США может задержаться из-за процедурных проблем. Демократы боятся, что Белый дом оказывает давление на Палату представителей конгресса с целью заблокировать законопроект читать на WSJ.com

Президент Украины Петр Порошенко во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он хочет, чтобы Вашингтон оказывал больше давления на Москву в связи с ситуацией на Украине читать на WSJ.com

Многосторонняя борьба с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) на востоке Сирии рискует привести к конфронтации США, России и Ирана читать на FT.com

Американский истребитель во вторник сбил дрона сирийской армии. США говорят, что такие стычки отвлекают от борьбы с ИГ читать на WSJ.com

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник впервые дала понять, что открыта к идеям президента Франции Эммануэля Макрона о реформах в еврозоне. Он хочет, чтобы у региона были собственные бюджет и министр финансов читать на WSJ.com читать на FT.com

Саудовский король Салман сделал наследником престола своего сына Мухаммеда ибн Салмана вместо своего племянника, лишившегося также всех постов. В последние два года принц Мухаммед стал широко известен благодаря своим планам реформировать экономику страны читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупнейшие латиноамериканские страны не смогли принять резолюцию, осуждающую ситуацию в Венесуэле. Против выступили ряд небольших стран стран с левыми правительствами читать на FT.com

Точка зрения

У США нет последовательной политики в Сирии и на Ближнем Востоке. Почти все ограниченные инициативы как-то смягчить катастрофу в Сирии исходят от России. Возможно, Владимир Путин ищет стратегию для выхода из конфликта, но Дональд Трамп ему в этом не помощник, считает колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com

Экономика

Большинство беженцев в Германии будут оставаться безработными в ближайшие годы, признала Айдан Озогуз, немецкий комиссар по иммиграции, беженцам и интеграции. Надежды правительства на приток квалифицированных специалистов рухнули, так как у многих беженцев нет образования читать на FT.com

Центробанки начинают осознавать необходимость постепенно ужесточать денежную политику. Но у инвесторов есть причины оставаться скептичными, например, по-прежнему слишком медленная инфляция читать на FT.com

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил во вторник, что ФРС США может поднять процентные ставки в следующий раз только в декабре. Но, по его словам, до этого центробанк может начать сокращать размер своего баланса читать на WSJ.com

Индустрия

Китайский конгломерат Cosco близок к покупке грузоперевозчика Orient Overseas примерно за $4 млрд читать на WSJ.com

Частные компании разрабатывают «космические самолеты» для коммерческих сверхзвуковых авиаперевозок. Такой лайнер сможет доставить пассажиров в любую точку планеты за несколько часов читать на WSJ.com

Автомобили

Ford Motor теперь планирует производить модели Focus для американского рынка не в Мексике, а в Китае. Автопроизводитель стремится сократить расходы несмотря на призыв администрации Трампа сохранять производство в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Рынок нефти во вторник снова стал «медвежьим». С февраля цены опустились более чем на 20% несмотря на международное соглашение о сокращении нефтедобычи, так как США увеличили добычу читать на WSJ.com читать на FT.com

Цены на нефть в среду остаются низкими. Инвесторы ждут данных об уровне запасов нефти в США читать на WSJ.com

Назначение Мухаммеда ибн Салмана наследным принцем Саудовской Аравии снимает практически все сомнения в том, что IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco состоится читать на WSJ.com

Total во вторник пообещала инвестировать летом $1 млрд в гигантское газовое месторождение в Иране. Она первой из западных компаний решилась на такой шаг после отмены санкций против страны читать на WSJ.com

У сланцевого бума в США есть неожиданное последствие. Новые гигантские горизонтальные нефтяные скважины порой натыкаются на уже существующие вертикальные. Поэтому производителям сланцевой нефти приходится судиться с другими нефтяниками читать на WSJ.com

Финансы

MSCI во вторник решила добавить в свой главный индекс для развивающихся рынков акции, торгующиеся на биржах материкового Китая. Это откроет китайские рынки для большего числа иностранных инвесторов читать на WSJ.com

Китайские фондовые рынки в среду выросли до самого высокого уровня за полтора года благодаря принятому накануне решению MSCI читать на FT.com

Решение MSCI может поспособствовать изменению корпоративного управления китайских компаний, так как к ним будет приковано внимание международных инвесторов. Но первоначального притока капитала вряд ли будет достаточно для значительных перемен, считают специалисты читать на WSJ.com

MSCI пока не стала повышать статус фондового рынка Аргентины с пограничного до развивающегося несмотря на предпринятые президентом Маурисио Макри реформы читать на FT.com

Инвесторы надеялись, что победа Трампа на выборах увеличит волатильность на фондовых рынках. Но вместо этого рынки стали еще спокойнее читать на WSJ.com

Технологии

Toshiba выбрала консорциум инвесторов во главе с фондом, поддерживаемым правительством Японии, в качестве основного претендента на покупку своего подразделения полупроводников. Размер сделки должен составить около $20 млрд, но она может сорваться из-за судебного разбирательства с американским партнером Western Digital читать на WSJ.com читать на FT.com

Крис Лэттнер, руководивший разработкой самоуправляемых автомобилей в Tesla и перебравшийся туда из Apple только в этом году, покинул компанию читать на WSJ.com читать на FT.com

SoftBank инвестирует $100 млн в бостонский стартап Cybereason, занимающийся кибербезопасностью. Теперь он оценивается примерно в $1 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Сооснователь Uber Трэвис Каланик ушел с поста гендиректора компании. Он находился под давлением инвесторов в связи с чередой скандалов в последние месяцы читать на WSJ.com читать на FT.com

Модному ритейлеру TJX удается преуспевать несмотря на кризис в розничном секторе. В отличие от конкурентов, он не пытается перейти на онлайн-продажи, а просто пытается создавать в своих магазинах особую атмосферу, побуждающую людей делать покупки читать на WSJ.com

Nestle во вторник приобрела долю в американском стартапе Freshly, занимающемся доставкой готовых блюд. Всего Freshly привлек в этом раунде инвестиции на $77 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

Некоторые работодатели жалуются, что кандидаты на работу слишком медленно отвечают на звонки или электронные письма. Поэтому они проводят первую часть собеседования в специальных мессенджерах читать на WSJ.com

В США некоторые подростки зарабатывают за лето более $20 000, ремонтируя iPhone читать на WSJ.com

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