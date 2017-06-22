Brent торгуется выше $45 за баррель

Цены на нефть умеренно восстанавливаются после обвала накануне, вызванного ростом добычи в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.29 мск увеличилась на 39 центов (0,87%) до $45,21 за баррель.

Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 27 цента (0,63%) до $42,80 за баррель.

Рост буровой активности в США, увеличение добычи в Ливии и Нигерии, повышенная активность ОПЕК в мае, отсутствие четких признаков сокращения коммерческих запасов нефти – все эти факторы негативно отражаются на настроениях участников рынка.