Brent торгуется на уровне $44,8 за баррель

К 8.35 мск 22 июня августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $44,8 за баррель, августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $42,64 за баррель. За торговую сессию среды Brent подешевела на $1,20 (2,6%) до $44,82 за баррель, минимума с ноября, WTI - на $0,98 (2,3%) до $42,53 за баррель, минимума с 10 августа на данных о росте добычи в США, напоминает «Интерфакс». В четверг утром котировки стабильны, поддержку рынку оказывает статистика о том, что товарные запасы нефти в США продолжили снижение вторую неделю подряд. Трейдеры продолжают следить за тропическим штормом «Синди», из-за которого приостановлены 17,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Устойчивая тенденция к повышению нефтедобычи в США сводит на нет усилия по заключению международного соглашения о сокращении производства и в то же время подрывает настрой производителей ОПЕК, которые активно теряют долю рынка в пользу США, отмечают эксперты. Также рынки встревожены наращиванием добычи в Ливии и Нигерии.

Министерство энергетики США в среду сообщило, что добыча нефти в стране повысилась на 20 000 б/с, а ее импорт упал на 149 000 б/с. Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, сильнее прогнозов (аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей). Запасы бензина за прошлую неделю упали на 578 000 баррелей, запасы дистиллятов - выросли на 1,08 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократился на 1,08 млн баррелей.