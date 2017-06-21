Доллар и евро подорожали до максимума за четыре месяца

Ослабление рубля в последние дни – это часть общего тренда на снижение курсов валют развивающихся стран Аднрей Гордеев / Ведомости

В среду курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов на Московской бирже продолжил рост. Американская валюта подорожала до максимума, который в последний раз наблюдался 2 февраля 2017 г., - до 60,02 руб. по состоянию на 10.24 мск, это плюс 39 коп. с открытия торгов. К 20.10 доллар в общей сложности подорожал на 70 коп. до 60,33 руб.

Курс евро также рос параллельно стоимости доллара. Еще вчера курс евро превысил отметку в 66 руб., а сегодня - 67 руб. К 20.10 мск единица европейской валюты торговалась на бирже по 67,26 руб., следует из данных на сайте биржи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent к 20.32 мск опустилась на 2,8% до $44,62. Это очередной минимум с ноября прошлого года.

На фоне резкого подорожания доллара и евро ЦБ установил официальные курсы валют на 22 июня, повысив стоимость доллара на 1,4214 руб. до 60 руб. (58,5786 руб. на 21 июня). Курс евро увеличился на 1,477 руб. до 66,798 руб. (65,321 руб. на 21 июня).

«Рубль достаточно долго не реагировал на снижение цен на нефть, но с прошлой недели начал слабеть, а в последние два дня показал очень сильное падение. Сегодня цены на нефть пробили отметку в $45 за баррель, это усугубляет ситуацию для рубля», - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Но ослабление рубля в последние дни — это часть общего тренда на снижение курсов валют развивающихся стран, отмечает она. «Падение курсов началось после жесткого комментария Федеральной резервной системы 14 июня после объявления решения по ставке, потому что усилилось беспокойство инвесторов по поводу растущих рынков», - поясняет она.

В то же время начался исход инвесторов из российских облигаций — сокращений операций carry-trade, усилилось ощущение эскалации конфликта вокруг Сирии, а также опасения по поводу новых санкций со стороны США.