Биржевой курс доллара превысил 60 рублей впервые с февраля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 60 руб. впервые со 2 февраля.

По состоянию на 10.28 мск курс американской валюты рос на 47 коп. до 60,1 руб. Курс евро достигал 66,97 руб., а затем превысил 67 руб. – впервые с декабря 2016 г.

К 8.45 мск среды августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $45,9 за баррель, августовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - на уровне $43,45 за баррель. За предыдущую сессию контракты на Brent подешевели на на $0,89 (1,9%) до $46,02 за баррель, WTI подешевела на $0,92 (2,07%) до $43,51 за баррель, напоминает «Интерфакс». По мнению аналитиков, наращивание добычи нефти в США, Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК и других стран по сокращению добычи и предложения нефти на рынке.