Brent торгуется на уровне $45,9 за баррель

К 8.45 мск среды августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $45,9 за баррель, августовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - на уровне $43,45 за баррель. За предыдущую сессию контракты на Brent подешевели на на $0,89 (1,9%) до $46,02 за баррель, WTI подешевела на $0,92 (2,07%) до $43,51 за баррель, напоминает «Интерфакс». По мнению аналитиков, наращивание добычи нефти в США, Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК и других стран по сокращению добычи и предложения нефти на рынке.

Рынок WTI перешел в «медвежью» фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика. Падение котировок Brent с последнего максимума пока составляет чуть более 19%. Для WTI это пятый раз, когда рынок становится «медвежьим» с момента начала падения нефтяных котировок три года назад.