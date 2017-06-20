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Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Нефтяники привыкли к ценам

Нефтяники привыкли к низким ценам

Спустя три года после начала обвала цен на нефть участники энергетической отрасли и инвесторы приспособились к ним

Через три года после начала процесса стремительного снижения цен на нефть представители нефтяной промышленности и инвесторы отрасли наконец-то смирились с тем, что низкие цены на сырье установились на длительный срок. Цена на нефть марки Brent, международного эталона, в настоящее время на 59% ниже, чем на закрытии торгов три года назад: тогда цена за баррель составляла $115,06. Стоимость WTI, эталона США, также снизилась за три года на 58% (с $107,26 за баррель). Такое резкое снижение цен спровоцировало уменьшение доходов нефтяных компаний, сокращение разработок месторождений во всем мире. Но сегодня нефтяные государства, инвесторы и крупные нефтяные компании воспринимают порядок цен от $50 до $60 за баррель как новый показатель равновесия.

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