Нефтяники привыкли к низким ценам

Цена на нефть марки Brent, международного эталона, в настоящее время на 59% ниже, чем на закрытии торгов три года назад Darren Staples / REUTERS

Через три года после начала процесса стремительного снижения цен на нефть представители нефтяной промышленности и инвесторы отрасли наконец-то смирились с тем, что низкие цены на сырье установились на длительный срок. Цена на нефть марки Brent, международного эталона, в настоящее время на 59% ниже, чем на закрытии торгов три года назад: тогда цена за баррель составляла $115,06. Стоимость WTI, эталона США, также снизилась за три года на 58% (с $107,26 за баррель). Такое резкое снижение цен спровоцировало уменьшение доходов нефтяных компаний, сокращение разработок месторождений во всем мире. Но сегодня нефтяные государства, инвесторы и крупные нефтяные компании воспринимают порядок цен от $50 до $60 за баррель как новый показатель равновесия.