Александр Новак не вошел в совет директоров «Роснефти»

В совет директоров «Роснефти» по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров не вошли предправления Газпромбанка Андрей Акимов и министр энергетики Александр Новак. Все остальные предложенные кандидаты в совет директоров вошли.

«К сожалению, Новак не вошел в совет директоров "Роснефти". Но "Роснефтегаз" голосовал согласно директиве правительства - распределить голоса пропорционально между всеми кандидатами», - прокомментировал итоги голосования главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

В новый совет директоров «Роснефти» были выдвинуты представители Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA), эти две структуры через сингапурскую QHG Oil владеют 19,5% «Роснефти».