«Газпром» возобновил поставку газа по трубопроводу «Ямал – Европа»

«Газпром» решил техническую проблему, из-за которой накануне газ низкого качества поставлялся по трубопроводу «Ямал - Европа». Об этом говорится в сообщении компании.

«Техническая проблема, ставшая причиной изменения качества природного газа, подаваемого в систему "Ямал - Европа", устранена. С середины сегодняшнего дня в газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества», - отмечается в заявлении.

Ранее в «Газпром экспорте» заявили, что компания принимает необходимые меры для устранения проблемы с качеством газа в трубопроводе «Ямал - Европа». Ситуация не повлияла на выполнение заявок европейских потребителей.