СМИ: Польша приостановила реверс российского газа из Германии

Польша приостановила получение газа через реверс газопровода «Ямал - Европа» из-за низкого качества топлива, которое подавалось со стороны Германии, сообщает польское агентство PAP со ссылкой на источник.

«Газ слишком низкого качества, передающийся через реверс газопровода "Ямал - Европа" из Германии в Польшу, не пропускается в польскую систему», — заявил он.

Газопровод «Ямал - Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Несколько лет назад Польше разрешили использовать польский участок газопровода в режиме физического реверса для диверсификации источников поставок и снижения зависимости от российского топлива.