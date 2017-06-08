США начали поставлять сжиженный природный газ в Польшу

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США доставлена в Центральную Европу. Груз прибыл 7 июня в Польшу, сообщили в госдепартаменте США.

«Экспорт СПГ способствует американскому рынку труда, более низким ценам на энергоносители» для американских партнеров за рубежом, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство. «Соединенные Штаты поздравляют Польшу со столь значительным шагом на пути к диверсификации источников энергии и укрепления энергобезопасности Европы», – говорится в заявлении ведомства.

По данным ТАСС, танкер Clean Ocean с первым грузом СПГ разгружается в газопорту в Свиноуйсьце.